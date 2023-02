OGALesAventures

Salut la compagnie ! Aujourd'hui on se retrouve pour ma petite série de vidéo intitulé en route pour Resident Evil 4 remake. En gros je fais des let's play sur resident evil 4 version 2005 en attendant le remake. On va revenir sur le jeu et entre anecdotes sur la série, moment wtf et petit montage de mon cru on n'a pas le temps de niaisé comme dit l'autre !Enjoie !Sinon quelles sont vos attentes par rapport au remake ? Pensez vous qu'il était nécessaire de le faire ?Moi je pense qu'un tel mastodonte du jeu video ce devait d'avoir un remake a la hauteur et vu ce que l'on nous montre dans les trailers Capcom semble ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs que RE3 Remake.Retrouvez moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg