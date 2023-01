Bonjour,Lors de ma précédente vidéo PvP, une personne m'avait demandé comment fonctionnait le coup critique dans Elden Ring. Pour ma part, je pensais que cette mécanique était évidente, mais après réflexion, je me suis dit pourquoi ne pas proposer un petit topo sur ce sujet ? Surtout qu'en effectuant des tests, je me suis aperçu de choses assez bizarres, notamment au niveau deToujours est-il que dans ce tuto Elden Ring, vous apprendrez ce qu'est un coup critique, comment il fonctionne et quels sontpar rapport aux autres moves du jeu. Le coup critique est un move commun à tous les ARPG FromSoftware et Elden Ring ne déroge pas à cette règle.Bise. ;^)