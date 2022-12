Dans le Chapitre 4 de Fortnite Battle Royale, arpentez un nouveau royaume de toutes sortes de façons. Chevauchez une moto tout-terrain, roulez dans une boule de neige, propulsez-vous avec le marteau à onde de choc et enjambez des obstacles. Prenez le dessus grâce aux renforts de réalité et partez à la conquête des différents territoires avec votre section en plantant votre drapeau. Le tout, en maniant des armes nouvellement forgées.LA NOUVELLE ÎLE : VOTRE DOMAINE... ET CELUI DE VOS ADVERSAIRESAprès les événements de la conclusion du Chapitre 3, une nouvelle île s'est formée. Voici quelques nouveaux lieux que vous découvrirez dans ce royaume :LA CITADELLECe point d'intérêt est un château gouverné par l'Intemporel.ANVIL SQUAREAnvil Square est une petite ville d'apparence paisible située au cœur de la forêt. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences...BRUTAL BASTIONLe quartier général des Guerriers de la réalité se trouve dans les montagnes enneigées. En parlant de neige, frappez la neige avec votre pioche pour créer une boule de neige, cachez-vous dans la boule de neige, puis roulez ! Vous pouvez aussi attaquer vos adversaires de cette manière.FRENZY FIELDSCette ferme abandonnée est le théâtre de combats acharnés.DRÔLE DE CAILLOUSi vous vous rendez à la carrière de Shattered Slabs, vous trouverez du minerai cinétique. Défiez les lois de la physique avec ce minerai cinétique pour effectuer des attaques stratégiques sur vos adversaires.Hulk va bientôt faire une entrée fracassante dans la boutique d'objets !PRENEZ LE DESSUS AVEC LES RENFORTS DE RÉALITÉÀ plusieurs reprises pendant vos parties, vous pourrez choisir parmi deux renforts de réalité aléatoires. Plus vous restez longtemps dans une partie, plus vous avez accès à des renforts différents. Les renforts de réalité restent actifs jusqu'à la fin de la partie.Un des 22 renforts de réalité disponible dès le premier jour : Doigts légers. Les armes qui utilisent des balles légères se rechargent plus vite.Un des 22 renforts de réalité disponible dès le premier jour : Archer mécanique. Fournit un arc mécanique explosif et un arc mécanique à onde de choc.Un des 22 renforts de réalité disponible dès le premier jour : Affinité aérienne. Vous obtenez la capacité de redéployer votre planeur.Un des 22 renforts de réalité disponible dès le premier jour : Supercharge. Les véhicules dans lesquels vous vous trouvez ne consomment pas de carburant et sont plus résistants.Un des 22 renforts de réalité disponible dès le premier jour : Effet ressort. Vous sautez plus haut et avec une gravité réduite quand vous sprintez.Vos options ne vous plaisent pas ? Vous pouvez les relancer pour tenter d'obtenir votre renfort préféré ou d'en essayer un que vous n'avez jamais utilisé. Combinez les renforts de réalité selon vos envies et vos préférences pour atteindre la Victoire royale !TRIOMPHEZ DES OBSTACLES EN LES ENJAMBANTSprinter en direction d'un obstacle permet désormais de l'enjamber. Utilisez cette nouvelle manœuvre dans votre quête de victoire !EMPAREZ-VOUS D'UN NOUVEAU PANEL D'ARMESN'explorez pas l'île sans un nouvel arsenal ! En plus des armes déjà existantes, voici les nouveautés à votre disposition :FUSIL EX-CALIBRECe puissant fusil semi-automatique tire une lame balistique sur vos adversaires... qui explose quelques instants après.FUSIL À POMPE GRONDEURUn fusil à pompe au coup par coup qui inflige des dégâts importants et tire deux cartouches à la fois. Entrez dans le combat comme un coup de tonnerre, mais gardez un œil sur vos munitions.FUSIL À POMPE AUTOMATIQUE D'EXPERTUn fusil à pompe à tir rapide, aux dégâts et à la portée modérés. Un véritable expert saura en tirer profit.FUSIL D'ASSAUT À VISEUR ROUGEUn fusil d'assaut à tir lent, doté d'un viseur point rouge afin d'améliorer sa précision. Particulièrement adapté aux tireurs concentrés.PISTOLET-MITRAILLEUR À CHARGEUR DOUBLEUn pistolet-mitrailleur à tir rapide qui dispose d'un chargeur double, permettant un rechargement rapide.PISTOLET TACTIQUENe sous-estimez pas cette arme de poing automatique : elle possède une sacrée puissance de feu pour sa petite taille.MARTEAU À ONDE DE CHOCEn plus d'infliger des dégâts à vos adversaires, cette arme de mêlée les repousse au loin. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous projeter, vous ou vos alliés.FAITES LE PLEIN DE NOUVELLES PROVISIONSLes armes ne sont pas les seuls nouveaux objets. En plus des objets de soin existants, vous pourrez profiter des nouveaux objets suivants :SLAPELLECe fruit rafraîchissant vous fera déborder d'énergie. Mangez des slapelles pour gagner des PV et profiter temporairement d'une recharge illimitée d'énergie, vous permettant de sprinter plus longtemps.SIROP DE SLAPVenu tout droit de l'usine de Slappy Shores, découvrez le sirop de Slap ! Il rend plus de PV que les slapelles et octroie une recharge d'énergie plus longue.PAS D'OBJETS DE SOIN À PROXIMITÉ ? CHERCHEZ DES MÉDUSES CÉLESTESSi vous voyez ces méduses à proximité, pas d'inquiétude, elles veulent vous aider. Si vous entrez en contact avec l'une de ces créatures volantes, vous rebondirez et regagnerez des PV !TIR AU BUTINÀ propos de choses qui volent, certains points d'intérêt seront aléatoirement désignés comme des points chauds au début de la partie (cherchez les points d'intérêt dont le nom est écrit en doré sur la carte !). Ces lieux sont remplis de drones volants qui contiennent des armes de rareté élevée. Tirez sur les drones et à vous la fortune !PARTEZ À LA CONQUÊTE DES ZONESPartez en conquête avec votre section. Restez dans le point de capture d'un point d'intérêt assez longtemps pour planter la bannière de votre équipe et prendre le contrôle du lieu. Dans un point d'intérêt que vous contrôlez, les coffres et les adversaires seront marqués. Faites attention à ne pas vous faire devancer...Bannières de la section conquérante. La section qui conquiert le point d'intérêt est récompensée avec du butin !PASSE DE COMBAT DU CHAPITRE 4 - SAISON 1Embarquez dans le bus de combat avec un nouveau groupe de combattants :En achetant le Passe de combat de cette saison, vous déverrouillez immédiatement Sélène, la star parmi les étoiles. Progressez dans le Passe de combat pour déverrouiller ces autres tenues :Massai en plein grind nocturneDoom Slayer dans vos ultracauchemarsDusty, championne de bruteballNezumi et ses visions de l'au-delàHelsie, membre du Club du Haut risque aux côtés de Joni l'écarlateL'Intemporel, souverain d'un empireEt plus tard dans la saison, vous pourrez déverrouiller Geralt de Riv, le célèbre chasseur de monstres.ADMIREZ FORTNITE AVEC UNREAL ENGINE 5Fortnite Battle Royale dispose désormais des dernières innovations de l'Unreal Engine 5 grâce à Unreal Engine 5.1. Découvrez les fonctionnalités nouvelle génération d'UE5 désormais disponible dans Fortnite Battle Royale sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et via le cloud gaming !PROCLAMATION SUR LES MODES COMPÉTITIFS !Compétitrices et compétiteurs ! Nous démarrons le Chapitre 4 avec la Coupe de placement le 10 décembre. Consultez les détails des compétitions du Chapitre 4 - Saison 1 pour en savoir plus sur les compétitions proposées lors de cette saison, y compris la FNCS, les coupes en division, les Coupes Zéro construction, les nouvelles Coupes cash victoire et bien plus !Notez que les éléments suivants ne seront pas disponibles dans les modes de jeu compétitifs :LaTrail ThrasherDeux des 22 renforts de réalité du premier jour (« Supercharge » et « Bolidage d'office »)© 2022 MARVEL© 2022 Bethesda Softworks. All Rights Reserved.© 2022 CD PROJEKT S.A.Présentation du pass:My hero academia confirmé: