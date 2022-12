La Federal Trade Commission des États-Unis n'a aucun intérêt dans les discussions sur les recours pour répondre aux préoccupations concernant le deal Activision/Microsoft, a appris le site juridique spécialisé dans les acquisitions MLex.Sans concession en vue, les entreprises sont confrontées à une décision du tout ou rien.Tentant d'anticiper les préoccupations concernant la concurrence loyale et l'accès des concurrents aux jeux, Microsoft a déclaré dès le début qu'il s'est engagé à rendre les jeux populaires d'Activision Blizzard disponibles pour le fabricant de consoles rival Sony.Microsoft a initialement proposé de continuer à rendre la série de jeux la plus populaire d'Activision, Call of Duty, disponible sur la PlayStation selon les termes de tout accord existant, et à l'avenir. Plus tard, la société a annoncé qu'elle proposerait de conserver Call of Duty sur PlayStation tant qu'elle existerait.Mais tout remède comportemental proposé tombera dans l'oreille d'un sourd à la FTC.Il est entendu que les membres du personnel travaillent en étroite collaboration avec le front office. Les responsables qui examinent la transaction sont les mêmes que ceux qui ont travaillé sur l'accord Meta-Within qui a été contesté par l'agence en juillet, a appris MLex.La FTC a été catégorique sur le fait que les remèdes comportementaux sont désormais fortement défavorisés et n'hésitera pas à rejeter les transactions.Dans son plan stratégique et de performance pour 2022, la FTC a déclaré qu'elle avait l'intention de réduire l'utilisation de recours comportementaux dans les ordonnances de consentement et de les rechercher moins souvent dans les affaires litigieuses.