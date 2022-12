Hello,A force de remettre à plus tard l'achat d'une nouvelle TV, elle m'a rendue l'âme pour que fasse le pas.J'aurais souhaité avoir des recommendations sur des choix de TV avec comme demandes :- 4K ( mais bon je pense que la plupart des TV actuelles le sont- 100 Hz Mini- Dolby Vision /IQ + Dolby Atmos- Dalle 55P-Prix Max 1500€Je pensais à ce model (bon c'est quand même 1600€) mais il à l'air d'etre assez bien :https://www.boulanger.com/ref/1159676?xtor=AL-6875-[7]-[1395102164]-[deeplink]&utm_medium=affiliation&utm_source=effinity&utm_campaign=7&utm_content=1395102164&eff_cpt=22447020Je suis à l'écoute pour un avis sur ce modèle et même de meilleurs propositions que cette TV (Pour y brancher une Xbox series X egalement comme info).Merci

posted the 12/02/2022 at 08:23 AM by astralum