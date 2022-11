Bonjour,Comme certains le savent déjà, Titanfall 2 a souffert plusieurs vagues de DDOS sur son multi aux alentours de fin de l’année 2021 sur tous les supports, consoles et pc, ce qui a rendu le jeu tout simplement injouable car il fallait attendre très longtemps pour qu’un match commence, et si on avait de la chance et qu’on match débutait, après quelques secondes, le ping montait au-delà de 2000, suivi instantanément d’un freeze, suivi de la fameuse erreur « server timeout ».Ceci était malheureusement une très mauvaise nouvelle pour tous les amoureux et experts de ce jeu, qui n’avaient donc plus la possibilité de jouer à leur jeu favori. Moi-même étant un joueur assidu dès le premier jour de sa sortie, j’étais affamé de pouvoir y rejouer, et pendant des mois j’ai perdu beaucoup de temps à essayer de rejoindre un match…. sans succès.Je n’avais donc plus qu’à me faire à l’idée que Titanfall 2, mon jeu préféré de tous les temps, était mort et qu’il fallait passer à autre chose. Autant dire que j’ai essayé de rejouer à tous les FPS possibles sans jamais y retrouver l’adrénaline, la vitesse, le gameplay nerveux, les titans… mais surtout le gameplay. Du coup je jouais aussi à Apex, et bien que j’aime ce jeu également, le gameplay est loin des possibilités et de la liberté de mouvement de Titanfall 2.Mais lors des derniers jours de décembre 2021, un miracle arriva… Des fans du jeu, et développeurs de talent, ont crée des « custom servers » pour Titanfall et le nom de ces serveurs n’était autre que « Northstar » (tiré du nom d’un des titans le plus apprécié). Malgré l’excellente bonne nouvelle, ceci était destiné exclusivement au PC, et étant un joueur PS4, j’étais plus que réticent à l’idée de jouer à Titanfall 2 sur PC…. je craignais aussi qu’un pauvre joueur moyen sur console et à la manette comme moi arrive sur un support dominé par les joueurs clavier-souris.Mais l’addiction était telle, que finalement en février 2022, j’ai créé un compte Steam sur mon pc, j’ai acheté le jeu, j’ai installé Northstar, et j’ai pu rejouer à mon jeu favori…. et là je vais insister : J’AI PU REJOUER à LA MEILLEURE VERSION DE MON JEU FAVORI !!!! Je m’en rappelle encore tant l’émotion était grande…. sans parler du fait que sur PC le jeu tourne à 120 fps, et qu’il est BIEN PLUS NERVEUX que sur console… et il y avait déjà quelques modes de jeu qui n’existaient pas sur console… mais ce n’était que le début de mon aventure.J’ai installé un mod manager « VTOL » qui me permettait d’installer tous les mods et skins imaginables… des skins d’armes, aux skins de joueurs ou de titan, les mods incroyables et si nombreux disponibles (il y en a un nouveau presque chaque jour)…. je redécouvrais mon jeu préféré comme si je jouais à Titanfall 2.5 !! Je pouvais enchainer partie sur partie sans pause, sans aucun arrêts ou temps morts ou matchmaking…. on sélectionne le serveur sur lequel on souhaite jouer en fonction du mode de jeu, de la map, ou du nombre de joueurs et boom, en 4 secondes montre en main on est dans le match….. LE PARADIS !Voici une vidéo trailer pour Northstar qui avait été réalisée par Smurfson :Pour le télécharger au plus vite ainsi que son mod manager, rendez-vous à cette adresse :Alors oui, le niveau était bien plus élevé que ce à quoi j’étais habitué, mais l’amour du jeu était tel, que je me suis adapté à force d’y jouer et je confirme qu’on peut parfaitement rivaliser contre la majorité des joueurs sur PC…Tout ça pour dire que je me devais de faire ma part en contribuant à faire connaitre « Northstar »… donc voici ci-dessous quelques exemples de ce qu’offrent ces serveurs :1 - sécurité :- De nombreux joueurs ont peur de passer sur Northstar pour des raisons de sécurité…. faux, car une des premières mises-à-jour de Northstar était un patch de sécurité qui n’existe pas sur les serveurs officiels de respawn et qui permettait à tout un chacun d’usurper le username utilisé sur EA Play/Origins. Ceci fut l’une des nombreuses améliorations de sécurité de Northstar, et au jour d’aujourd’hui il est plutôt conseillé de ne même pas se risquer sur les serveurs officiels de respawn qui n’ont jamais patché cette vulnérabilité.2 - nouveaux modes de jeu :- Fastball : à chaque début de round,,on se fait lancer par le Titan de la campagne solo (BT), et le but est de tuer chaque membre de l’équipe adverse, sachant qu’il y a 2 ou 3 endroits sur la map qui permettent de hacker un terminal et respawn ses coéquipiers.- Sticks and stones : tous les joueurs ont la même arme et le même set up (wingman elite, avec shuriken de feu et pulse blade) et le wingman elite ne peut tirer qu’une seule balle avant de recharger, un mode que j’adore et qui est vraiment super fun. Certains serveurs de ce mode de jeu ont même un peu changé les règles, ce qui apporte clairement du piment.- One in the chamber : comme sticks and stones, mais le wingman ne contient qu’une seule et unique balle, et on peut recharger uniquement si on fait un kill… donc si on ne touche pas son adversaire, le seul moyen de le tuer et la melee et après un kill, on récupère une balle….. ce qui donne des situation très tendues, adrénaline et surtout bcp de fun.- Flipside : un mode sans titans et uniquement jouable sur la map « Glitch », cette dernière étant parfaitement symétrique, chaque joueur peut à tout instant se téléporter de l’autre côté symétrique de la map… ce qui donne des combats de fous… un de mes très bons amis qui n’est pas un gros joueur comme moi avait été immédiatement séduit par ce mode de jeu.- Free for all : le retour du mode « chacun pour soi » qui avait disparu des serveurs officiels respawn après 1 ou deux ans de suivi…- Gun game : un des nouveaux modes de jeu qui est beaucoup joué… c’est simple, à chaque kill on passe à l’arme suivante (l’ordre est le même pour tous) jusqu’au dernier kill, avec possibilité de reset le score de chaque joueur en le tuant avec la pulse blade, ou en lui faisant une exécution. Et ici aussi, selon les serveurs, on peut avoir une liste d’armes plus longue en incluant les armes des titans (oui je dis bien celles des titans qui font 10 fois notre taille… surprenant mais vraiment fun).- The hidden : un seul joueur contre tous, mais ce joueur est totalement invisible… pas invisible comme avec la classe cloak qui permet quand même de voir le joueur mais totalement invisible… je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’y jouer bcp car très peu de monde y joue…et même en lançant un serveur vide, peu de monde rejoint ce mode car l’écrasante majorité joue à Attrition, Gun Game ou Pilots vs Pilots.- Infection : un mode excellent qui débute avec un seul joueur « infecté » qui bouge BEAUCOUP plus vite que les autres, qui n’a accès qu’au lance grenades, et qui infecte les autres en les tuant. Le but étant de rester en vie jusqu’à la fin avec la possibilité d’appeler son titan uniquement lorsqu’on est le dernier survivant.- Frontier defense : pendant les premiers mois, ce mode était indisponible tout comme attrition, car les IA étaient à refaire de zéro…. c’est maintenant chose faite et il y a même la possibilité d’y jouer à 5 au lieu de 4….3 - mods/skins :- il y en a tellement qu’il m’est impossible de tous les lister, mais pour n’en citer que quelques uns : à la place des pilotes habituels, on peut jouer avec différents personnages de Destiny, Halo, Nier Automata, Among US, Predator, Ultrakill, Saul Goodman, COD, Counter-Strike, Half-life, et même Octane d’Apex….. le tout en utilisant les modèles d’armes de Apex Legends, Halo, Destiny, COD etc… et même quelques skins Apex Legend sont disponibles…mais ici rien de payant ! Et sur les titans aussi, il y a de nombreux modèles dispos…. un de mes préférés est celui de Shrek en lieu et place du titan Scorch, ou encore Thomas le Train au lieu du titan Monarch ou encore le titan Ronin avec une épée Minecraft…- il existe aussi des mods qui empêchent de se faire éblouir par le soleil dans le jeu, de changer la place du HUD, sa disposition, et son style, de changer les couleurs du tableau des scores, de rajouter un speedometer pour voir à quelle vitesse on se déplace (très utile pour progresser dans le gameplay), changer les couleurs du feu, la couleur de son grappin, du lobby, du menu, rajout d’une interface qui permet de voir le kill/death ratio et le ping de chaque joueur et son loadout complet et j’en oublie la majorité…- pour ce qui est des skins, le choix est tout simplement monstrueux… la communauté a fait des skins vraiment magnifiques, et certains de ces skins sont animés donc ça rafraichit vraiment le jeu sorti qui est sorti en 2016…- maps : de nombreuses maps ont été « upgradées »… c’est-à-dire qu’il y a des « missions » (un peu comme sur titanfall premier du nom) ou on doit escorter un personnage jusqu’à son vaisseau ce qui nous donne un « stim » infini (jusqu’à ce qu’on se fasse éliminer), des « events » selon les maps, des ascenseurs ici et là, des endroits ou Ash nous offre le café qui donne encore une fois un « stim » infini, des switch qui permettent de donner une autre arme ou une arme unique (peacekraber, une arme qui n’existait pas et qui est en fait un kraber fusil à pompe)... il y a aussi des maps qui ont été totalement modifiées visuellement comme Glitch avec un mode nuit étoilée ou un mode Minecraft… Mais le plus fou c’est qu’il y a déjà eu 2 nouvelles maps de créés il y a quelques jours…. une petite et une autre bien plus grande…. pour le moment aucune des deux n’a de textures mais ils les ont mises à disposition sur certains serveurs pour que les joueurs les testent, avant de faire des modifications et d’y rajouter les textures… J’oublie presque également de mentionner que la campagne est maintenant jouable en coop à deux joueurs, pour ceux qui n’aiment pas le multi…Pour conclure, je dois dire que ces serveurs Northstar ont totalement redonné vie à un jeu que je croyais mort… qui plus est mon jeu multi préféré (et même mon jeu préféré de tous les temps, vu que je n’arrive presque plus à jouer à quoi que ce soit d’autre). Mais plus encore, avec du contenu GRATUIT ajouté presque chaque jour et une communauté de développeurs plus que compétents, de vrais passionnés avant tout de ce jeu, son univers, son gameplay mais aussi de son moteur (source engine).A l’époque du F2P, avec micro-transactions à la pelle, il faut bien admettre que nous sommes sur une résurrection totale de cet incroyable jeu et j’irai presque jusqu’à dire une réincarnation.J’espère que cet article vous aura motivé à installer « Northstar » car il est destiné à ceux qui ont aimé Titanfall 2, et j’espère que tous ceux qui jouent à Apex essaieront Titanfall 2 à travers « Northstar » car ils se doivent d’essayer le multi précédent de respawn qui est aujourd’hui à un niveau de fun, de folie, de qualité et de gameplay optimaux sur ces serveurs « Northstar ».Merci d’avoir pris le temps de lire cet long article et j’espère que j’aurai au moins convaincu rien qu’une seule personne d’installer Northstar sur son pc. Je me tiens à disposition pour toute question ou aide si besoin est, et ci-dessous j’ai fait 3 courtes vidéos/montages de quelques moments sur Northstar, vous pourrez y voir quelques skins, maps, vitesse, pro gameplay et nervosité de ce qui se passe chaque jour sur Northstar...Ici il y a un peu de tout mais surtout je suis allé sur le serveur d’Iniquity (le plus gros steamer de Titanfall 2)Sur cette vid, on peut y voir la map Glitch revisitée en mode Minecraft :Ici, je faisais un 2 vs 2 en privé avec des amis sur la map Glitch de nuit (Glitch Overhaul) :Longue vie à Titanfall 2, et immortalité à Northstar !