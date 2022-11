Hello la commu' GK,Je suis à la recherche d'un adaptateur pour ma Switch afin d'utiliser les manettes de ma PS4 et PS5.J'ai trouvé l'adaptateur Switch Up chez MM mais il n'est dispo qu'en retrait magasin (et non trouvable sur Nantes T_T). Idem CDiscount.>> https://www.micromania.fr/adaptateur-switch-up-95313.html Auriez-vous d'autres adaptateurs à me conseiller ?Merci d'avance pour votre aide.