Salut à tous,je vous explique mon soucis, j'ai commencé à jouer au clavier souris à uncharted 4 sur steam, tout aller bien et quand je suis retourné sur le jeu récemment j'ai trouvé que la sensibilité de la souris été très lente même en la poussant au max (sachant que généralement je réduit pas mal sur les autres jeux).En me renseignant sur le net j'ai vu que c'était du à une mise à jour et que les joueurs attendaient un correctif, donc je me suis dit je vais y jouer avec la dualsense en attendant, et j'ai des baisse de frames, au lieu d'être en 4k60 je suis en 4k 55, 50 quelque que soit la qualité des graphismes même en faible et même si je repasse sur du 1440p.Par contre, dès que je débranche la dualsence et que je passe clavier souris ou manette xbox je suis en 4k60 constant.Est ce que quelqu'un à le même soucis??Une idée de quoi ça peut venir lol.Merci d'avance