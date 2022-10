j'suis trop hypé ! pour de l'alpha c'est vraiment super clean, y'a juste deux chose a réellement améliorer, les uppercuts et le leaning/weaving, c'est pas assez smooth !L'acces anticipé est prévue pour ce jeu sur STEAM, les rumeurs disent fin d'année, et vu comment ils lachent plusieurs videos et infos, on touche au but !!