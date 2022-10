Résumé :DLSS 3 n'est pas le désastre que fut DLSS 1 mais en même temps il est loin d'être aussi intéressant que le DLSS 2.Pour que DLSS 3 soit agréable à utiliser il faut remplir certaines conditions :1) Pouvoir déjà faire tourner le jeu à 100~120fps sans DLSS 32) Avoir un écran 240Hz ou + avec VRR3) Jouer à des jeux solos lents où la latence n'est pas un problèmeMême si la qualité des frames interpolées est moindre, quand elles restent pas longtemps à l'écran c'est difficile à percevoir.En dessous de 80fps en revanche les artefacts deviennent facilement visibles à l'oeil nu, ghosting, flou, scintillement, et aussi un gros soucis avec les éléments de hud.C'est déconseillé dans les jeux compétitifs à cause de la latence qui donne l'impression que le jeu est plus lent malgré un nombre de fps plus élevées.A 60fps on a la même latence qu'en 30fps ce qui rend les contrôles lourds même si c'est visuellement plus fluide à l'écran ce qui questionne sur l'intérêt de cette technologie avec d'éventuelles futures cartes graphiques plus bas de gamme.Bref ça sert à rien, à vous les experts de Gamekyo.