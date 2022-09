Salut tout le monde,Aujourd'hui avec sa sortie récente dans le Xbox Game pass, on (re) découvre Deathloop, un jeu que j'avais pas mal avancé sur Steam il y a 1 an mais que j'avais laissé tombé car il y avait trop de bugs et de ralentissements, l'occasion d'y revenir grâce au Game pass en espérant que le jeu soit aux petits oignons