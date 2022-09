Salut à tous !Après avoir reçu un rouleau holographique bien bogoss par rapport au précédent j'ai voulu retaper le set Buffy !Et un holographique que je connaissais pas pour tester sur un projet de Carddass FUGA ( futur set de 18 cartes ! )Tout d'abord les buffy avec le template Dbz Power LevelTeste avec un autre template, mon préféré toutes carddass dbz confondu :Et voici les FUGA melodies of steel !