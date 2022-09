En 1997 sortait un jeu que je considère comme un des meilleurs RTS jamais sorti à ce jour, même si il reste dans l'ombre plus bling bling d'un starcraft sorti un an plus tard, et adulé par la presse et les corréens (esport oblige), Total annihilation est beaucoup plus profond et tactique que Starcraft, voilà c'est dit. Plutôt que de débattre de ça on va plutôt se concentrer sur ce qui nous intéresse ici, les musiques du jeu (que j'écoute régulièrement). Elles ont été composées par le grand Jeremy Soule et ont contribué à lancer sa carrière (oui il était quasiment inconnu à l'époque) et y'a pas à dire, il y'a rien de mieux que de lancer son armée de bots et de véhicules à l'assaut du commander de la base ennemie sous fond de musique symphonique.Allez voici une petite sélection rapide de celles qui m'ont marquéBon déjà celle de l'intro du jeu qui met dans l'ambiancePuis ma musique préférée qui intervient dans la campagne quand on arrive sur la planète forestièreEt puis tout le reste qui est top