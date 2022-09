Il y a des séries comme ça, où tous les épisodes (principaux) sont excellents, et dont pourtant on ne parle jamais. Tout cela parce que le marketing n'a pas reçu assez de soutien financier. En général, ces jeux reçoivent de très bonnes notes de la presse, mais les ventes n'atteignent jamais des plafonds. Voici ce que j'appelle des séries sous-estimées. Des séries qui mériteraient de se vendre autant que les blockbusters, mais que la majorité des joueurs snobe, car ils ne les connaissent que trop mal.



Bref, j'en ai fait un top 10. Dites moi ce que vous en pensez, et si y en a d'autres que vous rajouteriez.



Règles :

-Au moins 4 jeux principaux dans la série

-Aucun jeu de ces séries n'a dépassé les 5 millions (par ex, pour moi, persona n'es plus une série sous estimée depuis le 5. Idem pour Fire Emblem depuis Awakening)

-La plupart des épisodes principaux tournent autour des 90 metacritic (par ex, pour moi, le succès relatif de Project Zero peut se comprendre)



10. Soul Calibur

A coté des géants Mortal Kombat, Tekken et surtout Street Fighter existent de nombreuses autres séries de baston. Beaucoup sont de niche (KoF, Guilty Gear, etc), et puis tu as Soul Calibur. Tout le monde la connait de nom (surtout les 2 premiers épisodes, sur DC puis GC), mais personne n'y joue. Pourtant c'est peut-être la série la mieux notée du genre (en moyenne).



9. Ratchet & Clank

Le dernier a un peu plus fait le buzz, mais pourtant, c'est déjà il y a 20 ans que tout le monde aurait dû connaitre les 2 comparses. Sans doute le meilleur shooter platformer de tous les temps, la série R&C enchaine les perles lors de chaque sortie principale. Très étonnant qu'il ne performe pas plus.



8. Rayman

Encore une série que tout le monde connait de nom. Et pourtant, personne ne l'achète. Quelle erreur! Chaque épisode est super original et fait avancer le média (Mariolui-même s'en est tellement inspiré). Le pire, c'est que le plus gros succès de la série concerne un personnage secondaire qu'on ne retrouve même pas dans la sére principale : les lapins crétins. Quelle honte!



7. SSX

Niveau sports extrêmes, on a toujours été servis. Tony Hawks, Skate, voire Jet Set Radio.. Et même aujourd'hui il en sort encore! Parmi eux, ma saga préférée, c'était SSX. Tricky posait les bases, le 3 les magnifiaient, tandis que les suites (On Tour, Blur, et SSX) ont tenté de nouvelles approches très sympa. Mais clairement, la série a surtout été un succès d'estime comparé aux Tony Hawk's par exemple.



6. Oddworld

Le jeu original est un ovni. Les suites sur XBOX le seront un peu moins. Mais tous gardent un univers, une histoire, et une patte incroyables. En tout cas pour ceux qui ont pu les essayer. Trop de concurrence probablement.



5. Yakuza

Difficile de dire qu'une série est vraiment sous-estimée quand il en sort un chaque année, et qu'il fait à chaque fois un carton au Japon. Oui, mais chez nous, ce n'est pas la même histoire. Les jeux sont moins connus, plus nébuleux, moins "marketingables". Et du coup, personne n'y joue. Quel gâchis pour cette franchise si particulière, aux personnages attachants, et aux rebondissements innombrables.



4. Professeur Layton

Là aussi une série qui a d'abord marché au Japon et qui a mis du temps pour arriver chez nous. Et pourtant celle-ci a vraiment percé à ses débuts. Oui mais voilà, le succès d'estime a duré un épisode, et les autres sont très vites sortis dans l'anonymat. De façon plutot incompréhensible d'ailleurs, puisque chaque épisode sans exception m'a personnellement vraiment fait kiffer. Aujourd'hui, même au Japon la saga ne fonctionne plus et tombe dans l'oubli. Triste destin



3. Sly

La série a connu 4 épisodes maitrisés, dont le 2 constitue le sommet. Malheureusement, depuis le 4 (sorti sur PS3 il y a 20 ans), on en entend plus du tout parler. Sauf pour des rumeurs toujours plus cocasses. Et c'est les fans qui trépignent, car ils adorent la série et rêvent de la voir revenir. Mais pour ça, il aurait fallu acheter d'avantage les jeux à lépoque.



2. Onimusha

Ici, tous les épisodes sont sortis sur PS2 au rythme de à peu près 1 par an. Mais si le 1e a fait grand bruit à l'époque, ses suites, bien que excellentes, se sont montrées trop proches de l'original. Et surtout les jeux étaient trop courts que pour percer sur la durée. Bref, la série est tombée dans l'oubli, et même le remaster sorti récemment n'y a rien changé. Dommage, parce qu'à part ça, les épisodes étaient parfaits!



1. Valkyria Chronicles

Pour moi, le meilleur gameplay de "tactical" jamais créé. Dans cette saga, aucun épisode n'a réinventé la roue. Mais tous mettent vraiment de bonne humeur, et l'histoire te pousse à les finir! Alors, pourquoi cette série ne s'est elle pas fait plus connaitre? A mon avis, son erreur est sa transition sur PSP pour les épisodes 2 et 3 (d'ailleurs ce dernier n'est jamais sorti en Europe!!). Et aussi son côté niche. Parce que pour le reste, c'est un sans faute!