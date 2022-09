Bonjour bonjour!

J'ai recu ce matin mon (superbe) collector et soucis incroyable, le jeu n'est pas reconnu par ma console , qui affiche "disque non compatible"

Je passe a la fnac pour me faire échanger le jeu (grosse bataille, le jeu venant d'un collector et sans code bar).

Je reviens chez moi pour tester le jeu qui du coup fonctionne !

MAIIIIIS mon code pour tout les bonus de ma version collector lui ne fonctionne pas !!



Donc petite question , est ce qu'il est possible qu'il ne fonctionne pas parce que le jeu sort demain??



Si mon code ne fonctionne toujours pas demain que dois je faire ?!

C'est vers sony que je dois me tourner ou bandai namco ??