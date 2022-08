La Gamescom a cela de croustillant qu’elle apporte toujours son lot de surprises. C’est chez l’éditeurque nous avions pris rendez-vous pouret. Mais, fort de son succès, nous avait laissé sur le carreau question agenda. Il faut dire que depuis le premier épisode, plébiscité par les critiques comme le public, le petit village gaulois que représente Asobo Studio dans le monde du jeu vidéo a désormais des airs de Rome dans le cercle très fermé des AAA indépendants. C’est in extremis (et après avoir quelque peu harponné les bornes de tests) que nous avons tout de même réussi à jouer près d’une heure au cours d’une séquence généreuse et inédite. Nous avons également échangé dans la bonne humeur avec Kevin Choteau, réalisateur du titre !Si vous souhaitez voir d'autres interviews sur la chaine n'oubliez pas de vous abonner ca nous aide énormément à nous développer.

Who likes this ?

posted the 08/31/2022 at 11:01 AM by bennj