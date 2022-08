Petit article pour signaler que le jeu RPG Time : Legend of Wright est dispo depuis aujourd hui, sur PS4, PS5, Switch pour 29.99 euros.



Je trouve ça très dommage qu'aucun site de jeu vidéo n'en parle !



Le point noir pour le moment c'est que le jeu n'est pas traduit en français (le sera t-il un jour, je ne sais pas). Mais honnêtement, c'est vraiment de l'anglais simple à comprendre.



J'attendais ce jeu depuis longtemps, et vraiment je ne suis pas déçu : beaucoup d'humour, d'idées inventives, de gameplay qui se renouvelle. Il me fait un peu penser à un Paper Mario dans le style de jeu.



Voilà je fais un peu sa pub étant donné que la press spécialisée ne le fait pas, sur youtube pareil aucune vidéo en français, c'est dommage car le jeu mériterait d'être connu davantage.