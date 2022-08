Dernière saison pour Vanguard et Warzone 1, dernière map zombie qui conclura l'histoire de l'éther sombre.Sortie pour le 24 août.Les méchants de retour sont Al-Asad de Modern Warfare, Menendez de Black Ops 2, Rorke de Ghosts et Seraph de Black Ops 3 et 4.La map zombie se nomme "The Archon" et ce sera une map à manches (comme Shi no Numa).Kortifex doit mourir.D'un champ de bataille désertique maudit jusqu'au cœur de l'éther sombre : passez les épreuves, affrontez la Construct et vainquez l'Archon dans la conclusion épique de Vanguard Zombies.La bataille finale approche : Préparez-vous à retourner en Égypte et à entreprendre de nouvelles quêtes dans la finale de Vanguard Zombies après les secrets tragiques découverts à "Shi No Numa". Rassemblez des informations cruciales, survivez aux manches successives de morts-vivants et affrontez Kortifex au sein même de l'éther sombre. Vous aurez besoin de tous les avantages possibles, alors n'oubliez pas de vous rendre aux fontaines de Perk, à l'autel des pactes, au tome des rituels et à la machine Pack-a-Punch pour vous préparer à un combat final plus grand que nature.Ne manquez pas les informations de Treyarch sur ce qui vous attend dans cette dernière saison, notamment la date et l'heure de lancement de la quête principale, les détails sur les nouvelles améliorations de gameplay, les nouveaux défis Zombies avec des récompenses uniques de la carte d'appel, la prise en charge des nouvelles armes du Battle Pass, les défis supplémentaires de déblocage d'armes à relever, et bien plus encore.Bundle Umbrella Academy: