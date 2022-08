Bonsoir à tous,En ces jours caniculaires, je vous propose enfin le chapitre 5 de Knights of the Golden Sun.La machiavélique Azraël passe de nouveau à l'action pour s'emparer du pouvoir et dominer le monde et n'hésite pas à outrepasser les lois de la nature. Cependant, les archanges ont eu aussi un nouvel atout avec le retour en force de Michaël.J'espère que vous apprécierez. Disponibleen téléchargement, vous pouvez aussi le lire directement sur le site. Bonnes vacances !