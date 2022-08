Salut,J'avais fait à l'époque Fallout 3 (que j'ai adoré, comme New Vegas et le 4).Je n'avais pas les DLC il me semble.J'ai retrouvé sur 360 la version GOTY avec tous les DLC.Sauf que je n'ai plus aucune sauvegarde.Puis-je faire uniquement les DLC sans la trame principale du jeu?Je n'ai pas envie de refaire le jeu en entier.Merci