Règles :

-Uniquement les jeux Wii, Xbox 360 et PS3

-Pas de remake

-Pas de cross gen PS3/4 ou 360/One (pas de Persona 5 par ex)

-1 seul jeu par série (hormis MGS4 et MGR)



100 Wii Sport Resort

99 Rock Band

98 Split/second

97 SSX

96 Super Smash Bros Brawl

95 Burnout Paradise

94 Skate 2

93 Forza 4

92 Street Fighter 4

91 Trials Evolution



90 Killzone 2

89 Crysis 2

88 Saints Row 3

87 Rainbow Six Vegas

86 Crackdown

85 Resident Evil 5

84 Splinter Cell Blacklist

83 Condemned 2

82 Battlefield Bad Company 2

81 Left 4 Dead 2



80 Beyond two souls

79 Dragon’s Dogma

78 The Last Story

77 Resonance of Fate

76 Eternal Sonata

75 Little Big Planet 2

74 Infamous 2

73 Dead Rising 2

72 Lost Planet 2

71 LA Noire



70 Metal Gear Rising

69 Dmc

68 XCOM

67 Halo 3

66 Metroid Prime 3

65 Hitman Blood Money

64 Silent Hill Shattered Memories

63 Donkey Kong Country Returns

62 Fable 2

61 Zelda Skyward Sword



60 Borderlands 2

59 Vanquish

58 Mirror’s Edge

57 South Park Stick of Truth

56 The Walking Dead

55 Enslaved

54 Darksiders

53 Catherine

52 Demon’s Souls

51 Dragon Age Origins



50 Minecraft

49 Geomery Wars 2

48 Brothers

47 Shadow Complex

46 Mark of the Ninja

45 Fez

44 Super Meat Boy

43 Hotline Miami

42 Limbo

41 Braid



40 Flower

39 No More Heroes

38 Child of Light

37 Muramasa

36 Ninokuni

35 Tales of Vesperia

34 Nier

33 Lost Odyssey

32 Valkyria Chronicles

31 Xenoblade



30 Heavy Rain

29 God of War 3

28 Bayonetta

27 Rayman Legends

26 Tomb Raider

25 Alan Wake

24 Dishonored

23 Deus Ex Human Revolution

22 Spec Ops : the line

21 Modern Warfare 2



20 Assassin’s Creed 2

19 Gears of War 2

18 Far Cry 3

17 Fallout 3

16 Batman Arkham Asylum

15 Dead Space

14 Super Mario Galaxy 2

13 Metal Gear Solid 4

12 The Witcher 2

11 Dark Souls



10 The Orange Box

9 Red Dead Redemption

8 GTA 5

7 Journey

6 Mass Effect 2

5 Portal 2

4 Skyrim

3 Uncharted 2

2 Bioshock

1 The Last of Us