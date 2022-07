Bonjour à tous ma carte graphique à rendu l'âme ... amen ... une veille RX580 4GB.



J'aimerai la remplacer par une carte milieu de gamme pas trop couteuse non plus et pas sur-vitaminé par rapport à ma config :

Carte mère : B450 AORUS PRO

CPU : AMD Ryzen 5 2600

GPU : Saphire Nitro + Radeon RX 580 4GB

RAM : G SKILL Flare X series DDR 4 2*8 Go

SSD : Samsung 970 Evo NVME M2 250 Go

DD : SEAGATE 7200 Tour 1 TO

Alim : Termaltake Smart RGB 700 W

Ecran : G MASTER BLACK HAWK G2440 HSU



Avec cette config, je joue facile full 60 fps ENhd 1080p en moyen élevé ou très élevé en fonction des paramètres et de l'opti des dév sur les jeux sorties jusqu'en 2020.



J'ai pas besoin de plus car je compte pas investir dans un moniteur 4k ou 120 mhz pour le moment.



J'ai juste besoin pour le moment de changer la carte graphique car c'est urgent !!!



J'ai jamais été chez Nvidia et ma config est plus orienté AMD, est ce que ça vaut le coup de changer de crémerie ou il est préférable de rester chez AMD vue mon cpu et ma carte mère ?



Niveau prix j'ai des oursins dans les poches en ce moment et vue ma config au delà de 300€ je pense que la carte serait trop puissante et peu adapté à mes besoins. Mais vue la pénurie je suis prêt à mettre 350€.



Quel carte serait un bon choix ?



Merci de m'avoir lu et de votre aide !!!!