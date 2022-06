Evil West montre une nouvelle vidéo de Gameplay sur Ign, et ça a l'air brutal, sale et crasseux, comme peu l'être un far west envahi par des créatures démoniaques, l'esthétique et le héros me rappelent un peu du Jonah Hex, et le plus beau dans tout ça c'est que ça sort ce 20 Septembre, ah oui je crois aussi que c'est jouable en coop à 2