Bonjour, Actuellement en plein questionnement sur ce que j'aimerais faire de ma vie professionnel. Je souhaite me réorienter vers un domaine qui me passionne. Le marché du physique est un domaine que j'aime beaucoup et je sais que je ne suis pas le seul. Pour cela, je souhaite réaliser une étude de marché, pour véritablement mieux comprendre les enjeux. Donc voici un questionnaire que j'ai réalisé. Il prend 5 à 10mins à répondre. H'hésitez-pas s'il y a des questions qui ne sont pas clair. Merci pour le temps que vous m'accordez ! https://forms.gle/F6dG5RxXW8C62Ypm6 D'ailleurs, vous pouvez le partager à d'autres personnes si vous le voulez

posted the 05/31/2022 at 08:20 AM by alux