Bonjour à tous,



Je recherche un PC compact de 14 pouces (choix très limité donc) pour jouer à deux jeux :

Age of empire 4 et Jurassic World évolution 2



J'ai vu ce PC en occasion : https://www.leboncoin.fr/informatique/2097377924.htm​



Je suis pas trop connaisseur en matière de PC gamers donc j'aimerai votre avis.



Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance.



JWE 2 Recommandée :

Système d’exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d’exploitation : Windows 10 64bit (min version 1809)

Processeur : Intel i7-5775C/AMD Ryzen 5 1500X

Mémoire vive : 12 GB de mémoire

Graphiques : (6GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX 570 (8GB)

DirectX : Version 12

Espace disque : 14 GB d’espace disque disponible



Configuration recommandée pour Age of Empires 4

Processeur : Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

RAM : 16 Go

Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 970 ou AMD Radeon RX 570

VRAM : 4 Go

Disque dur : 50 Go d'espace disque disponible