Game Informer a commencé à distiller des détails inédits sur The Callisto Protocol, celui que tout le monde considère déjà comme l'héritier de Dead Space. Logique, puisque son créateur n'est autre que Glen Schofield, le père d'Isaac Clarke. D'ailleurs, les nouvelles images dévoilées par nos confrères - et relayées généreusement par Okami Games sur Twitter - donnent presque l'impression d'avoir affaire à une sorte de Dead Space 4 tant la direction artistique semble similiaire, c'est-à-dire à la fois crade et sombre. Pareil pour les Biophages - les ennemis que devra affronter le héros du jeu, Jacob : leur dégaine n'est pas sans rappeler les Nécromorphes, les lames en moins. Quant à la tenue que porte le protagoniste, elle aussi fait penser à ce que l'on a pu voir il y a quelques années.



La ressemblance entre les deux jeux va même jusqu'au gameplay, puisque l'on apprend que notre personnage disposera d'une capacité nommée "GRP". En gros, il sera en mesure de déplacer les objets à distance tout comme pouvait le faire Isaac Clarke grâce à la télékinésie. Pour ce qui est du système de combat, sans surprise, on nous explique qu'il y aura moyen de se battre au corps-à-corps et d'utiliser des armes afin d'éliminer les créatures à distance. Enfin, il est indiqué que The Callisto Protocol - jusqu'à présent annoncé sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC et PS5 - sortira également sur Xbox One et PS4.