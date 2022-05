salut , la majorité des photos sont issue du comedy wildlife photography awards , mais les interprétations sont de moi et mon cerveau ,hi !bordel ,ils ont repoussé Starfield ,whaloo !chérie ,va chercher du bois !et Hop !!!éteint ta console et viens manger !moi ,quand il faut faire la vaisselleun raton laveur ... de vitre , qui cherche du boulot donc !un retraité qui lit le journal ,point .water-proof , qu'ils disent !!camouflage ,l'infiltration je suis un buisson !les stocks de PS5 arrivent ,garde un oeil !bordel ,j'ai encore marché sur ma trompe !la force est avec moi , t'as un probléme ?bon week-end à gamekyo !