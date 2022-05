Salutations à tous voilà ma compagne m'a offert un mois de playstation plus mais il inutilisable est-ce normal ? J'avais lu des trucs sur le fait de prendre un an ce n'était pas bon car en juin il y a le nouveau ps + mais là mon abonnement fini le 6 mai... donc je ne comprends pas ce que je peux faire ?!? Le code est-il perdu ?

Like

Who likes this ?

posted the 05/02/2022 at 09:09 PM by waurius59