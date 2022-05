Sondage 1 PS5 Lundi soir :Mardi ça sera Sifu et Fifa PS5Mercredi pas de liveSondage 2 XSS Jeudi ou Vendredi soir puis Samedi soir :Dimanche pas de liveEt le 13mai je streamerai un nouveau jeu sur XSS : Evil Dead (je dois le préco cette semaine 10€ la clé)On va diviser cela en plusieurs catégories mais avant cela il faut savoir une chose :Sur un nouveau compte qui n'a jamais eu d'abonnement ps+, on peut encore rentrer un code d'une carte ps+, même chose pour le ps now. Sur un compte vierge donc ! On ne peut pas cumuler les années ! Si vous ajouter 1an maintenant, c'est tout !Pour les comptes ou il y a déjà un abo dessus, il faudra attendre le 22juin pour rentrer son code ps+ ou psnow et il sera converti (explication en bas)Vous aurez l'offre essential jusque Aout 2023Vous aurez l'offre premium jusque Aout 2023Vous aurez l'offre premium jusque Aout 2023 (la date la plus éloignée, pas de cumul des deux abo). Cela fonctionne même pour cet exemple : PS+ valide jusque Aout 2023 et PS NOW jusque Aout 2022, vous aurez le premium jusqu'en Aout 2023.Voici le fameux tableau qui vous explique ce qu'il va se passer si vous rentrez votre code (applicable seulement après le 22juin, pas avant) :Ce qui veut dire par exemple, Après le 22juin, pour les nouveaux comptes ou il n'y a pas encore de ps+ ou psnow, si vous rentrez un code 1an ps now, vous obtiendrez 183jours de premium, si vous rentrez un code ps+ 1an, vous aurez 1an d'essential.Pour ceux qui ont déjà un abo, différent choix possible (voir tableau).Donc en gros, si vous avez un code de ps now a rentrer !! faite le avant juin sur un nouveau compte pour avoir vos 1an de premium comme moi (enfin jusque avril 2023 donc 10mois pour ma part), sinon vous n'aurez que 183jours après le 22 juin.