Bonjour Si vous n'avez toujours pas reçu le précieux mail d'invitation à la beta fermé d'OW 2, rien n'est perdu. Blizzards organise une campagne de drop Twitch. Il suffit de regarder le live Twitch des steamers participants à l'opération durant 4h entre 19h et 3h. Il faut lier son compte Twitch à son compte Batttle.net au préalable. Tu mets le live Twitch en coupant le son de l'onglet, j'ai lu que ça ne comptabilise pas le temps de visionnage en coupant le son du lecture. La liste des streamers participants à la campagne de drop Twitch. https://news.blizzard.com/en-us/overwatch/23798985/welcome-to-the-first-overwatch-2-pvp-beta

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2022 at 12:30 PM by dabaz