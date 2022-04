Bonjour à tous,Je souhaiterais partager avec vous mon nouveau guide PvP Elden Ring :Si vous avez des difficultés lorsque vous affrontez des utilisateurs de la Rivière Sanglante, alors. La compétence Abattage Sanglant est problématique, dans le sens où elle comporte des coups très rapides et qu'elle génère :- D'énormes dégâts- Et du sangDans Elden Ring, tout comme dans les Souls, le sang proc sans pour autant que l'arme concernée. Par conséquent, vu que l'abattage sanglant est composé de coups rapides, votre barre de saignement se remplit très vite.Le patch 1.04 a modifié l'animation de stun après que vous avez subi un saignement. Par conséquent, vous avez la possibilité d'effectuer une roulade pour vous échapper. Cependant, cela està la surpuissance d'une telle compétence.

Who likes this ?

posted the 04/21/2022 at 11:11 AM by guidafunkyman1