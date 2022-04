Salut à tous ! Récemment j'ai acheté le moniteur BenQ Mobiuz EX2510S pour profiter du HDR sur ma ps4 pro mais comme vous pouvez le deviner j'ai un "petit" problème... En effet, dès que je passe en mode HDR les couleurs deviennent complètement ternes et délavées. J'ai essayé pas mal de réglages et j'ai aussi changé de câble HDMI mais rien n'y fait... Quelqu'un aurait une solution ?

posted the 04/13/2022 at 03:34 PM by burningcrimson