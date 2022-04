Coucou tout le monde,Cela faisait un petit moment que je n'avais rien posté, mais aujourd'hui, la chose est réparée avec le 4ème chapitre de Knights of the Golden Sun.Uriel, qui était dans une situation critique dans le chapitre précédent, va-t-elle réussir à s'en sortir face aux géants ? Est-ce que Lucifer va recouvrer la mémoire ? Et que va-t-il se passer pour Michaël et Gabrielle ?Des réponses que vous trouverezen téléchargement ou en ligne surAu plaisir de vous proposer le chapitre 5 prochainement. A bientôt !