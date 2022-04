la nature nous regarde et nous inspire !aller d'ours à oursc'est le printempsj'ai pas fait la lessive ,et alors !l'invention de la pétanque !je crois que personne m'a vu ,mais je suis pas sur !je crois que j'ai un truc ..j'ai rien vu promis !tu fait quoi là !pris en flague !ou va se balader ,chérie !t'es belle sérieux !t'as vu hein !putin ce trou !où est l'intérèt ?Pour finir , nous les animaux humains ... ont cherche toujours notre direction ! ha ! ha !pour info ,c'est un rond-point artistique à villeurbanne !passer un bon week-end les gamers .

posted the 04/09/2022 at 01:45 PM by mafacenligne