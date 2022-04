Hello

D'abord désolé pour la question niveau noob-50...

Je viens de tuer (yeah) le mini-boss tête de citrouille (en fer) qui garde Sellen la Sorcière.

J'ai acheté mon premier pouvoir magique ... je l'ai équipé... et rien. Il est pas actif.

Elle me dit "veux tu que je t'enseigne" et puis elle m'append rien.

Comment faire pour l'utiliser? (Je suis au tout début du jeu même si j'ai farmé pour avoir qcq runes)

merci