Fortnite chapitre 3 - saison 2 : Rébellion.Entrez en rébellion et participez à l'ultime combat pour libérer le point zéro ! essayez de nouvelles tactiques, dont le sprint et l'escalade. prenez les commandes d'un bus de combat blindé ou équipez votre camion d'un chasse-pierre pour tout défoncer sur votre passage. repoussez l'ennemi au cours de la grande bataille pour le point zéro dans le chapitre 3 - saison: Rébellion.Des lingots pour peser sur le combat:Le financement avec des lingots est de retour ! versez des lingots pour acheter des véhicules et des armes, et consolider l'arsenal de la rébellion. allez encore plus loin en finançant l'installation de tourelles, dont la tourelle lourde, spécialisée dans la destruction de véhicules.De l'action motorisée:Prenez le contrôle d'un char titan de l'IO et pulvérisez tous ce que vous barre la route avec son canon. un de vos alliés peut aussi vous soutenir en prenant le contrôle de la mitrailleuse de la tourelle. grâce aux lingots, construisez le bus de combat blindé, un monstre métallique équipé de pneus robustes, d'un chasse-pierres et de deux types de tourelles différentes. versez vos lingots dès maintenant pour faire livrer ces bus sur l'île !La révolte agile:Déplacez-vous plus rapidement par défaut et sprintez encore plus vite sur de courtes distances. vous pouvez également prendre de la hauteur grâce à l'escalade: accrochez-vous à un rebord pour vous hisser !Équipement de la rébellion:Accédez à deux nouvelles armes dès le lancement: le pistolet-mitrailleur de combat et le fusil à rafale à point rouge. Obtenez aussi des armes réintroduites comme le fusil à pompe à tambour ou le revolver.Quelque chose d'étrange dans le passe de combat:Le passe de combat du chapitre 3 - saison 2 contient le maître des arts mystiques, Doctor Strannge, accompagné de plusieurs autres personnages, comme Tsuki 2.0, Gunnar, et l'origine, enfin démasqué. Accomplissez également des quêtes pour "reprogrammer" la pioche épée Omni. Vous pouvez la personnaliser en changeant la lame, la garde, la couleur et même le son !