Ouais enfin plus ou moins….mais ça faisait bien pour le pute à clique !!!Le programme Xbox Game Pass Perks reçoit un autre ajout important la semaine prochaine, car 343 Industries a annoncé qu'un essai Paramount Plus de 30 jours sera disponible gratuitement avec le programme, vous permettant de regarder la nouvelle série télévisée Halo.L'avantage pourra être réclamé à partir du 23 mars, bien que nous ne connaissions pas les régions exactes dans lesquelles il sera disponible. Paramount Plus n'est évidemment pas disponible dans certains pays, il reste donc à déterminer si une alternative sera proposée.Voici la description complète de l'avantage avec l'aimable autorisation de Xbox Wire :"Pour nos plus grands fans sur Xbox, nous sommes également ravis d'annoncer qu'ils peuvent regarder la série dès le premier jour, les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront regarder "Halo" via une offre exclusive de Paramount + pendant 30 jours gratuits via Perks, accessible à partir du 23 mars.Le lancement de la série télévisée approche à grands pas, et nous avons hâte que vous fassiez tous le voyage avec nous quand il commencera, en streaming exclusivement sur Paramount+, à partir du 24 mars."Si vous ne le saviez pas, le programme Perks est disponible pour toute personne disposant d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.Voilà donc pas sûr que ça soit dispo en France, mais bon avec un VPN ça devrait être possible pour les plus impatients comme moi, donc BO à prévoir bien sûr, à voir si il y aura une VF quelques part, ou une vostfr en streaming sur le net quelques jours plus tard.