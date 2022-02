Salut les gens. Bon je viens faire un article pour vous prevenir de ne surtout pas acheter un article sur le site sosav.fr. Ce sont de gros arnaqueur. Jai commandé une pièce de telephone debut decembre, pièce indiquée comme en stock et apres validation de la commande hop sa passe en cour de réapprovisionnement. Le lendemain de ma commande ils ont retirés les 40 euros. Par contre j'attends toujours la pièce. Et sur le site, elle est toujours en cours de réapprovisionnement. Sa fait depuis decembre que j'essaie désespérément de les contacter, en vain. J'ai fait un signalement a la DGCCRF pour site frauduleux. Donc attention a ne pas acheter sur se site. Aller voir les avis internet aussi, c'est élogieux.

Like

Who likes this ?

posted the 02/08/2022 at 06:04 PM by ghouledheleter