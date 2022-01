Bonjour je me vois contraint de faire un post tellement c'est la merde pour trouver des infos fiables sur ce que je cherche.



Je voulais me refaire l'intégrale de DB et DBZ ( je conchie GT et DBS et cela malgré plusieurs tentatives de visionnage) sauf qu'il m'a été impossible de trouver un site de streaming, même payant, pour mater tout ça.



Je me suis donc bêtement dis que j'allais acheter un coffret blu ray intégrale des 2 séries et là que dalle je trouve rien hormis des infos sur le futur coffret qui se concentrera sur les films.



Ma seule solution est elle de me contenter des blu ray de kai sortis en 2014 ou il existe d'autres éditions que je pourrais peut être trouver sur ebay etc. Voir des versions étrangères avec langue fr ? Je précise qu'il est hors de question que j'achète des dvd