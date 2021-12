BonjourEtant un gros consommateur de jeux vidéos et truc de geekJ'aimerai créer un site web et je voulais poser une question à la communauté qui consomme aussi beaucoup de jeux vidéos comme moiLe prix des articles changent beaucoup sur Amazon, un article peut coûter 60 euros à sa sortie puis 20/30euros et revenir à 90 euros voir plus.Quand un article me plait je regarde régulièrement (une fois par mois) le prix sur amazon et dès que le prix me va, j'achètemais attendre trop longtemps peut faire qu'un article devienne introuvable.Par exemple:Ghost of Tsushima à 20 euros (me semble une bonne affaire)The Last of Us Part 2 à 20 balles parfaitTrails of Cold Steel 3 à 20 balles, c'est donnerSuper Mario Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi qui était à 36 euros (plutôt que 60) est maintenant en rupture:Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba à 50 euros me semble trop cher, je vais attendre 25 euros pour me l'acheterAttendre le bon prix, peu prendre du temps et je peux louper une bonne affaire.J'ai créé une maquette du rendu que pourrait avoir le site:Le principe est: j'ajoute les articles qui m'intéressent (à partir d'amazon pour commencer), je dis le prix qui m'intéresse et je reçois une alerte (ou j'ai une vue résumée de ce qui me plaît).Est-ce que vous y voyez un intérêt ?Merci,