juste vous partager quelques musiques de jeu que j'ai bien apprécié à l'époque sur Commodore 64 (le chip sonore faisait des merveilles) bon c'est juste une petite sélection, tellement il y a eu des top musiques sur les jeux de la machineAce 2International KarateNinjaThe last NinjaRambo 2 (loader)Rambo 2 (high score)ZynapsUridium+Green beret (Game over)Bonus : Outrun (Magical sound shower)

Who likes this ?

posted the 12/16/2021 at 06:44 PM by jaysennnin