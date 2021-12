Après le succès de Succubus leur dernier jeu en date que je recommande, tellement il est bien Madmind passe à la vitesse supérieure avec plusieurs jeux en route."Grâce aux bonnes ventes et au succès de la dernière production de Madmind Studio - Succubus (les ventes ont déjà dépassé les 100.000 exemplaires)"Agony et Agony UNRATED ont déjà touché près de 800 000 joueurs à travers le monde.Développé par l'équipe interne Alpha, Agony: Lords of Hell décrit les événements qui ont eu lieu entre Agony et Succubus . La tâche de l'équipe, en plus de produire le nouveau jeu, sera également de soutenir Succubus sous forme de mises à jour gratuites et de DLC payants en 2022.Prenez le contrôle du chaos de l'enfer, qui, depuis qu'il a été abandonné par ses dirigeants d'origine, est en proie à des guerres sans fin.Jouez le rôle du nouveau roi des enfers - Nimrod, qui, avec sa partenaire démoniaque Vydija, commence la construction de son empire, en conquérant de nouvelles terres.Affrontez les seigneurs de l'enfer et prenez le contrôle des terres qu'ils gouvernent.Réduisez leurs villes en cendres et convainquez leurs fidèles de renforcer la puissance de votre empire.Construisez votre empireL'histoire du jeu racontera le destin des personnages principaux d'Agony et Succubus - le roi Nimrod et Vydija, une succube démoniaque. Avec le départ des souverains légitimes de l'enfer, une guerre pour le trône a éclaté. Les seigneurs de l'enfer, régnant sur différentes terres, commencent à rassembler des armées de démons pour tuer les souverains qui les menacent. Nos héros seront contraints non seulement de maintenir leur position actuelle, mais aussi d'étendre leur empire et de conquérir les territoires ennemis.Stratégie en temps réelLa principale inspiration pour le gameplay d'Agony : Lords of Hell s'inspire principalement de la série iconique Populous. Alors que le personnage principal du jeu, Nimrod, se concentrera sur le développement de la ville et la gestion de l'armée, le démon Vydijia deviendra l'unité principale contrôlée par le joueur. Dotée de nombreuses compétences de combat et de pouvoirs spéciaux, Vydija mènera l'armée de Nimrod à la victoire, et sera l'élément stratégique clé de chaque bataille.Grâce à sa position élevée parmi les autres succubes, Vydija utilisera ses capacités pour séduire et ensuite incorporer les martyrs, qui n'appartiennent à aucune des factions, dans sa propre armée.Devenez le seul et le plus puissant des leaders.Caractéristiques principales:- Construction de nouveaux bâtiments- Gagner et armer de nouveaux partisans- Renforcement et développement de vos villes à partir des ressources collectées.- Répandez le culte de votre personnage sur les terres conquises.- Régner sur des personnes et des démons puissants- Conquérir de nouveaux territoires et envahir des villes- Invoquer des sorts divins- Combattre les puissants seigneurs de l'enferTrailer demain soir lors du Madnight.Je ferais un article qui recouvre tous les trailers des jeux annoncés avec les infos qui vont avec.Jeux présents demain:Void Slayer -Madmind studios (Arena shooter)Paranoid - Madmind studios (Horreur psychédélique)Tormentor - Madmind studios (Simulateur de torture style red room et chasse à l'humain)Chernobyl Liquidators - Live motion games ( Version réaliste de la catastrophe, où vous ne combattrez PAS de mutants et de monstres, mais travaillerez dur pour contenir les radiations, aider la population et conspirer avec le gouvernement.) -Démo dispo-Agony: Lords of hell - Équipe interne Alpha de Madmind studios - (RTS)Help me! - Black rat studio avec Madmind studios (Jeu d'horreur à la première personne avec des éléments furtifs et des énigmes.)Un dlc pour Succubus.Autopsy simulator - Woodland games - (Autopsy Simulator est un jeu de simulation avec des éléments d'horreur qui se transforment en mystère.)Sanctus ?????