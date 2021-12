J'ai censuré le mot dans le titre pour pas énervé Shanks, mais c'est quoi cette chiasse de lens? Et il y a un moyen de le désactivé pour avoir google image comme option principale? C'est devenu hyper chiant quant tu cherche un truc... Rage du mardi soir off.

Like

Who likes this ?

posted the 12/14/2021 at 10:18 PM by tizoc