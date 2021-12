Scream 5:Date de sortie:12 janvier 2022Synopsis:Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.Black Phone:Synopsis:Dans les années 1970, une banlieue du Colorado est traumatisée par de nombreuses disparitions d'enfants. Ceux-ci sont portés disparus sans laisser de traces. À la sortie de son école, un adolescent, Finney, est accosté par un mystérieux magicien qui rôde dans les quartiers à bord de sa camionnette. Conséquemment, le petit garçon est aussitôt kidnappé et séquestré dans un sous-sol insonorisé, entouré des restes d'autres victimes soit les précédents gamins tués par ce tueur en série masqué. À la nuit tombée, enfermé dans sa cellule et coupé du monde, Finney est interpellé par un étrange téléphone noir qui, pourtant non branché, sonne et il se rend compte que, les unes après les autres, les anciennes proies massacrées par son bourreau le contactent pour lui donner des informations afin de se libérer et rester en vie.Attention la bande annonce peut un peu beaucoup spoiler comme depuis quelques années.Massacre à la tronçonneuse (Netflix)(2022):Texas Chainsaw Massacre 2022 démarre quelques années après le film original de Tobe Hooper qui survenait en 1974.Synopsis:Le film prendrait place "très longtemps" après le premier de la franchise, et un groupe de jeunes hippies arrivent dans une ville fantôme du Texas pour y faire la fête. Le problème, c'est qu'ils ont été très trop inconscients pour s'intéresser aux raisons qui ont poussé la ville à être désertée.Teaser:Date de sortie:18/02/2022Halloween endsSynopsis:Le troisième film de la série "Halloween" de Blumhouse. La saga de Michael Myers et Laurie Strode s'achève !Date de sortie 19/10/2022Insidious 5:Date de sortie: un jour en 2022.Synopsis:L'histoire reprend une décennie après les événements de Insidious : la dernière clé (201. Dalton Lambert entre à l'université.Orphan: First Kill (Préquel de Esther)Synopsis:Leena Klammer s'évade d'un établissement psychiatrique estonien. Elle se rend aux Etats-Unis en se faisant passer pour la fille disparue d'une riche famille. Une nouvelle vie commence alors pour Leena sous le nom d'"Esther".Date de sortie: 2022Paranormal Activity : Next of KinSynopsis:Après avoir été abandonnée au perron d'un hôpital lorsqu'elle était bébé, Margot reçoit une invitation de la part de son parent biologique, Samuel, à se rendre à la Ferme Beiler afin de rencontrer la communauté. Elle s'y rend avec ses amis, Chris et Dale et sous leur apparence innocente, la communauté leur cache de terribles secrets, et leurs recherches vont les mener sur la piste d'un ancien Dieu-Démon appelé Asmodée.Date de sortie: ???? (déjà dispo sur internet)Hellraiser reboot:Jamie Clayton en Pinhead.Date de sortie: 2022 ?Dispo sur Hulu en premier.