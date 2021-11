Nous aimerions vous inviter à la présentation vidéo organisée en collaboration avec Rely on Horror - "MADNIGHT 2021 : Horror Showcase" qui aura lieu le 16 décembre 2021.Au cours de cet événement, de nouveaux éléments des jeux d'horreur les plus connus produits par Madmind Studio seront présentés, avec la participation de développeurs d'autres studios.Au passage le jeu Succubus de Madmind studios est très bon fini en 21h.MADNIGHT 2021 est un événement sans précédent dans l'industrie du jeu vidéo, au cours duquel les joueurs pourront rencontrer pour la première fois le Hell Messenger, une créature mystérieuse avec laquelle ils interagissent depuis de nombreux mois sur nos médias sociaux et sur le canal Discord de Madmind Studio.Le Messager de l'enfer entraînera les spectateurs dans un monde terrifiant où l'horreur peut prendre de nombreuses formes. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le travail dans un crématorium ? Ce que ressent et voit une personne atteinte de schizophrénie paranoïde avancée ? Ou peut-être voulez-vous une dose extrême de brutalité et de gore sans compromis ? Vous verrez tout cela et bien d'autres attractions prochainement lors de MADNIGHT 2021 !MADNIGHT 2021 Horror Showcase mettra en vedette- Madmind Studio- Black Rat- Live Motion Games- Lunarium Creations- IGNIBIT- Woodland GamesAu cours des cinq dernières années, Madmind Studio est devenu synonyme de jeux effrayants, controversés et violents. Cette année, la première du dernier jeu du studio, Succubus, a été très bien accueillie par les joueurs et les critiques qui ont décidé de donner au jeu des recommandations très positives.En plus des bonnes notes, Succubus a obtenu d'excellents résultats financiers. Sorti le 5 octobre 2021, le jeu a jusqu'à présent rapporté plus d'argent sur Steam que le jeu précédent du studio, Agony, plus de trois ans après sa sortie.Succubus, annoncé en 2018, après presque trois années complètes de production, est enfin sorti. Nous voulions que le jeu puisse se défendre avec la qualité de fabrication et une dose originale, jusqu'alors inédite dans le jeu vidéo, de brutalité non censurée le jour de sa première. Nous attendons avec impatience la première du premier DLC Succubus, qui sortira pendant MADNIGHT 2021 " - Madmind Studio.À bientôt !Les prochains jeux de Madmind sont PARANOID et TORMENTOR.Tormentor:Endossez le rôle d'un tourmenteur impitoyable qui gère une prison abandonnée remplie de victimes condamnées à mort.Caractéristiques principales- Extension de la prison avec de nouveaux instruments de torture- Éditeur de personnages étendu pour créer de nouvelles victimes- Équipement de transmission vidéo- Organisation d'une chasse à l'homme- Exécutions brutales- Combattre et se faufiler en mode TPP- Recevoir des dons et de nouvelles victimes de la part des sponsors.(C'est plus ou moins une sorte de red room)PARANOID:Paranoid est un film d'horreur à la première personne qui raconte l'histoire de Patrick Calman, qui vit depuis de nombreuses années dans un appartement qu'il a hérité de ses parents décédés.La tragédie familiale survenue il y a de nombreuses années a poussé Patrick à se battre contre des dépendances et des problèmes mentaux.Le seul membre de la famille de Patrick qui soit resté en vie est sa sœur, disparue il y a 13 ans.Un jour, Patrick répond au téléphone, qui s'avère être celui de sa sœur. Elle lui annonce son arrivée - plusieurs années après sa disparition.Cet événement oblige Patrick à surmonter sa vie actuelle dans l'isolement, au prix de l'apparition d'expériences cauchemardesques.Aucune date encore mais grosse hype.