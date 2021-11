Mécanismes de Campagnes :https://www.totalwar.com/blog/total-war-warhammer-3-ogre-kingdoms-campaign-mechanics/Une armée de gros bourrins avec des Géants, des Ogres, des Bêtes Préhistoriques vendant leur services au plus offrant.Sinon il te bouffe.DLC offert avec la préco de Warhammer Total War III ou l'achet dans les 7 jours suivant la sortie.

posted the 11/05/2021 at 03:45 PM by darkxehanort94