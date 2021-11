Hello

Ma fille découvre ce matin que la mise à jour est arrivée.

Elle est déçue car elle ne trouve pas le bateau sur le ponton, Tibou ne lui propose pas d'ouvrir le café et elle ne sait pas comment faire son potager.

Elle avait recommencer sa sauvegarde récemment (après que je lui ai supprimé par erreur en passant sur la switch oled lol) et elle est donc pas très avancée dans son île:

elle a 3 habitants, une maison au 2e niveau, par encore la mairie (juste la tente), le magasin niveau 1 et le musée niveau 1.

Merci pour votre aide! elle est dég