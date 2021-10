Bonjour à tous,Voici un petit projet musical (Made in France) intéressant !Vous vous souvenez peut-être de la période glorieuse de la guerre "Super Nintendo VS Megadrive".On est en plein dedans !En effet, il s'agit de 14 pistes issues de jeux Super Nintendo recréées au format Megadrive.On y retrouve Super Mario Kart, Final Fantasy, F-zero et bien d'autres.L'album s'appelle "Genesis Does", en référence à la bonne vieille publicité américaine de Sega, "Genesis Does what Nintendon't".Il est le fruit du travail du groupe "Cyberdeous" à l'aide de l'excellent tracker DefleMask.L'artwork, notamment, est une peinture réalisée par l'un des membres du groupe.Vous pouvez écouter une démo de l'album : https://cyberdeous.bandcamp.com/album/genesis-does Ou alors vous faire une petite idée avec la vidéo Chocobo