Salut les Kyo !J'attends depuis plus de 4 mois que la fibre s'installe chez moi depuis que j'ai reçu un mail de Free me disant qu'elle arrivait bientôt dans ma ville... Y a eu un souci sur les lignes près de chez moi ou ils préviennent vachement en avance ?Et aussi est-que quelqu'un a déjà testé le fournisseur Coriolis, qui a des tarifs plutôt intéressants.Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ou travaille dans la fibre optique et aurait une réponse ?Merci