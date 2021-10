Salut à tous. Je souhaitais savoir si on pouvait trouver des clé wifi 6 (802.11ax) en vente. J'ai pas réussi à trouver donc je pose la question ( on en trouve, ça va bientot arriver,...). Merci d'avance

posted the 10/23/2021 at 10:56 AM by astralum